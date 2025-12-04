Addio Lutto per sport e televisione italiana se ne va un simbolo

La notizia della sua scomparsa, arrivata improvvisa e dolorosa, ha scosso il mondo dello sport italiano. L’ex campionessa, che negli anni era diventata un volto familiare, è morta a 72 anni lasciando un ricordo profondo in più generazioni di appassionati. La sua figura, capace di unire talento sportivo e popolarità televisiva, ha segnato un’epoca. La carriera esplose negli anni ’70, quando la giocatrice, nata da padre italiano e madre argentina, si impose con una forza tecnica e carismatica senza eguali. Con la maglia di Sesto San Giovanni costruì un palmarès straordinario: otto scudetti in nove stagioni, cinque titoli consecutivi, una Coppa Italia e soprattutto la Coppa dei Campioni, trofeo che la consacrò come una delle più grandi cestiste del suo tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

