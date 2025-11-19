Chi decide di chiudere la propria vita in modo prematuro perché soffre lo fa per motivi personali non perché è depresso Quando Mario Monicelli saltò dalla finestra fu una scelta lucidissima | parla Chiara Rapaccini
“Chi decide di chiudere la propria vita in modo prematuro perché soffre, lo fa per motivi personali, non perché è depresso”: è lunga e intensa l’intervista che Chiara Rapaccini ha rilasciato a Repubblica. La domanda d’attacco è quella che ci si aspetta, se con la notizia del suicidio assistito di Alice ed Ellen Kessler abbia pensato alla fine del suo compagno Mario Monicelli: “Sì. Tutti noi, parenti di persone che si sono tolte la vita o che hanno sperimentato situazioni simili, ogni volta che c’è un altro caso pensiamo alla nostra perdita. Può sembrare un atto di egoismo ma è naturale. Perché quando Mario decise di saltare dalla finestra di un ospedale, in Italia non c’era la possibilità di scegliere il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
