Pensioni per le lavoratrici | le agevolazioni del dopo Opzione Donna

Le lavoratrici italiane che avevano scelto l’Opzione Donna si trovano ora di fronte a nuove possibilità di pensionamento. Con la fine di questa misura, il governo ha presentato alcune alternative per chi vuole andare in pensione prima del normale. Molte di loro stanno cercando di capire quali sono le opzioni praticabili e quali agevolazioni ci sono ancora a disposizione. La situazione si sta facendo più chiara, ma resta da vedere come si evolveranno le scelte di chi si avvicina alla pensione.

Ecco tutte le opzioni di pensionamento che rimangono per le lavoratrici con la fine dell'Opzione donna. Vediamo le misure che restano. Opzione Donna era una misura che consentiva alle lavoratrici di accedere alla pensione anticipata accettando un assegno più basso. Ma dal 2026 non sarà più disponibile

