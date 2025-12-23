Pensioni Opzione Donna chiusa dal governo dopo vent’anni | la misura previdenziale anticipata per le lavoratrici esce dalla manovra

Il governo ha deciso di non prorogare Opzione Donna nella legge di bilancio 2026, ponendo fine a una misura previdenziale introdotta nel 2004 e rivolta alle lavoratrici. Dopo vent’anni di attività, questa misura anticipata lascia spazio a nuove scelte per il sistema pensionistico. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa decisione e le alternative disponibili per le lavoratrici interessate.

Il governo ha deciso di non rinnovare Opzione donna nella legge di bilancio 2026. La misura era stata introdotta nel 2004 dall'allora ministro del Welfare Roberto Maroni.

Ultimo colpo sulle pensioni. Addio a Opzione donna. “Per noi non c’è più nulla” x.com

La segretaria dem critica il governo sulle pensioni: "Promesse non mantenute e abbandono di Opzione donna" - facebook.com facebook

