Nel 2026 sarà più difficile andare in pensione prima dei 67 anni. Il governo ha praticamente chiuso la porta alle uscite anticipate e le regole attuali resteranno in vigore. Solo chi raggiunge i requisiti previsti potrà lasciare il lavoro prima di quella soglia.

Nel 2026 andare in pensione prima dei 67 anni diventa più difficile. La stagione delle uscite anticipate, per volere del governo, si è praticamente chiusa e le regole oggi in vigore riducono in modo netto le possibilità di lasciare il lavoro in anticipo. Lo stop a Quota 103 e Opzione Donna segnano un cambio di passo evidente: il sistema previdenziale torna a puntare quasi esclusivamente sui canali tradizionali. Chi sperava di sfruttare formule flessibili per anticipare il pensionamento deve fare i conti con requisiti più severi e con un numero limitato di alternative. La stretta non è teorica, ma concreta, e riguarda migliaia di lavoratori che avevano costruito le proprie aspettative su strumenti oggi non più disponibili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni, dalla vecchiaia alle anticipate: età, contributi e requisiti per l'uscita dal lavoro nel 2026

