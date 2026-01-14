Pd Frosinone accordo unitario per il congresso | Migliorelli segretario Battisti presidente

Il Partito Democratico di Frosinone ha raggiunto un accordo unitario per il prossimo congresso, confermando Migliorelli come segretario e Battisti come presidente. Dopo mesi di confronti e tensioni interne, la scelta mira a rafforzare la coesione del partito e a favorire un percorso condiviso per il futuro. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione e stabilità della formazione politica nella provincia.

Dopo mesi di confronti sotterranei, mediazioni politiche e una lunga stagione di divisioni, il Partito Democratico della provincia di Frosinone ricompone le proprie fratture. L'intesa raggiunta nelle scorse ore mette fine allo scontro interno e apre una nuova fase fondata sull'unità, con una.

