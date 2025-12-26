L’oscurità del tardo pomeriggio era appena calata, portando con sé quell’aria pungente tipica delle giornate che seguono il Natale. Una donna di ottantasette anni stava camminando lungo il bordo della carreggiata, forse diretta verso casa o verso il calore di un incontro familiare, quando il silenzio della strada è stato squarciato dal rumore improvviso di una frenata e di un impatto violento. In un attimo, la routine di una serata festiva si è trasformata in un dramma indelebile, lasciando sull’asfalto il segno di una vita spezzata e il vuoto improvviso di una presenza che non farà più ritorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Prima la suocera, poi lei”. Anziana investita in Italia, poco dopo se ne va anche la nuora: “È morta così, assurdo”

