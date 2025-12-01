Palestina Papa Leone XIV | Due Stati unica soluzione ma Israele non l' accetta; nessuno sia costretto a lasciare la propria terra

La pace, ha sottolineato il Pontefice, cresce in un contesto vitale concreto fatto di radici storiche, geografiche e spirituali, e vanno sostenuti coloro che coltivano tali legami "senza cedere a localismi e nazionalismi" Papa Leone XIV è volato ieri in Libano dalla Turchia, come previsto dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palestina, Papa Leone XIV: "Due Stati unica soluzione ma Israele non l'accetta; nessuno sia costretto a lasciare la propria terra"

News recenti che potrebbero piacerti

«Due popoli e due Stati, Israele e Palestina»: è questa secondo Papa Leone XIV l’unica via per la pace duratura in Terra Santa. ? In un momento di tensione e sofferenza in Medio Oriente, il Pontefice sul volo che l'ha portato da Instanbul a Beirut ha rispos - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV e la soluzione a due Stati Israele-Palestina: "E' l'unica" Vai su X

Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” ... Come scrive tg24.sky.it

Papa Leone XIV papa Leone XIV adnkronos “La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente... - Papa Leone XIV papa Leone XIV adnkronos “La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente ... msn.com scrive

Papa Leone XIV in Libano: "In Palestina unica soluzione i due Stati, ma Israele non vuole" - Il Pontefice è in Libano per la seconda tappa del suo viaggio apostolico, il primo dalla sua elezione, che lo ha portato già Turchia ad Ankara, Iznik e Istanbul ... Scrive msn.com