Paolo Bonolis | Con Taratata torno in prima serata all' insegna del coraggio Sanremo? La Rai sbaglia ad avergli tolto un binario narrativo I miei nipoti americani si ricordano del nonno grazie a Whatsapp

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale5 con uno spettacolo che promette di sorprendere. Il conduttore si dice pronto a portare coraggio e innovazione, mentre commenta le decisioni della Rai su Sanremo, che secondo lui sono un errore. Bonolis racconta anche dei nipoti americani, che grazie a WhatsApp si ricordano ancora del nonno. In un’intervista, il conduttore riflette su dove sta andando la televisione e cosa gli manca di più.

«La speranza è che Taratata possa diventare un appuntamento su Canale5 anche per i prossimi anni: Paolo renderà tutto molto emozionante», aggiunge il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri mentre Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, spiega che Taratata «è il programma più citato da quando faccio musica in televisione: Paolo Bonolis ha accolto immediatamente l’idea: non c’era miglior comandante che potesse esserci». Insieme alla formula stessa del programma - i cantanti canteranno i pezzi forti del proprio repertorio sia da soli che in compagnia, in più proporranno un proprio pezzo del cuore -, Bonolis insiste su un binario che secondo lui ultimamente il Festival di Sanremo sta trascurando: quello della narrazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paolo Bonolis: «Con Taratata torno in prima serata all'insegna del coraggio. Sanremo? La Rai sbaglia ad avergli tolto un binario narrativo. I miei nipoti americani si ricordano del nonno grazie a Whatsapp» Approfondimenti su Paolo Bonolis Taratata Taratata, Paolo Bonolis riporta la musica live in prima serata su Canale 5: “Sanremo? Per me servirebbe un binario narrativo diverso dalla sola gara. Il senso della vita? In autunno, ma solo se parte alle 23.30” Questa sera su Canale 5 torna Taratata, con la prima di due serate dedicate alla musica live. Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Paolo Bonolis aveva infranto le regole di Sanremo Ultime notizie su Paolo Bonolis Taratata Argomenti discussi: Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Paolo Bonolis conduce Tarata - Al centro della musica: da lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5; Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa; Taratata con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali - La scaletta e tutti i duetti. Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max PezzaliTanti gli ospiti sul palco dello show stasera e lunedì 16 febbraio su Canale 5: Niente gara, solo un modo per godere dei nostri artisti ... repubblica.it Taratata debutta il 9 febbraio: ospiti e scaletta completa della prima puntata con Paolo BonolisIl 9 febbraio 2026 segna il ritorno in grande stile di Paolo Bonolis in prima serata con Taratata, la versione italiana del celebre format musicale ... ilsipontino.net Nella serata dell’8 febbraio alla Chorus Arena il ritorno dello show televisivo condotto da Paolo Bonolis Circa 4.500 persone hanno assistito allo show: dal duetto Pezzali-Giorgia alla magia della voce di Elisa. Ospite anche Giorgio Panariello facebook Paolo Bonolis: «A Sanremo non c'è sostanza da tempo. Pucci via dal Festival Ha fatto bene» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.