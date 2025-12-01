Il direttore del Corriere dello Ivan Zazzaroni scrive di Roma-Napoli 0-1. Il punto è questo: rispetto alla Roma il Napoli ha di più anche quando ha di meno. A Conte mancavano Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Spinazzola, Gutierrez e Meret e nonostante le assenze ha potuto sfruttare nuovamente Neres e Lang togliendo i riferimenti alla difesa di Gasperini: e allora ciò che era largo, soprattutto con Politano, ora è stretto, Lang e Neres hanno un raggio d’azione ampio e meno prevedibile. Quando Gasperini ha voluto sostituire Ferguson, impresentabile, è potuto ricorrere esclusivamente a Baldanzi del quale l’irlandese è la matrioska. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte non s'è ancora dimesso dal Napoli, né dallo scudetto. Lo ricordo a chi lo voleva fuori (Zazzaroni)