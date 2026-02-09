Padova-Carrarese martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:00 l’Euganeo ospita la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti in una sfida che si annuncia combattuta. Le formazioni sono ufficiali, e i tifosi sono già pronti a seguire da vicino questa partita infrasettimanale.

La 24esima giornata della Serie B si disputa in infrasettimanale e nel programma delle sfide c’è anche quella tra Padova e Carrarese, che si gioca martedì all’Euganeo. I padroni di casa sono in netto calo ma hanno quantomeno interrotto la serie di sconfitte pareggiando nel weekend una partita rocambolesca con la Juve Stabia per 3-3.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Padova-Carrarese (martedì 10 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Martedì sera all’Euganeo si gioca la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B.

