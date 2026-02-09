Padova-Carrarese martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera all’Euganeo si gioca la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di muovere la classifica e conquistare punti importanti. La gara si presenta aperta, con i padroni di casa che vogliono sfruttare il fattore campo e gli ospiti pronti a mettere in difficoltà i padovani.

La 24esima giornata della Serie B si disputa in infrasettimanale e nel programma delle sfide c’è anche quella tra Padova e Carrarese, che si gioca martedì all’Euganeo. I padroni di casa sono in netto calo ma hanno quantomeno interrotto la serie di sconfitte pareggiando nel weekend una partita rocambolesca con la Juve Stabia per 3-3.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

