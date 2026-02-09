Cecchini del weekend di Sarajevo l’80enne indagato interrogato dai pm a Milano | Tutto falso

Un uomo di 80 anni, ex camionista, è stato ascoltato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo. L’indagato, che si trova sotto accusa come uno dei presunti responsabili degli attacchi tra il 1992 e il 1995, ha negato ogni coinvolgimento e ha definito tutte le accuse “falso”. L’uomo, originario di Milano, si è presentato in tribunale per chiarire la sua posizione, mentre gli inquirenti continuano a cercare prove che possano confermare o s

L'80enne, ex camionista, indagato come uno dei presunti " cecchini del weekend " nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95 è stato sentito dai pubblici ministeri di Milano. L'interrogatorio, durato poco più di un'ora, si è concluso con rigetto di ogni accusa. L'uomo, Giuseppe Vegnaduzzo, avrebbe risposto « non è vero » a tutte le domande. E anche quando gli è stato chiesto se fosse mai andato nella capitale bosnica pare che il pensiato abbia detto di «no». Nonostante al Messaggero avesse dichiarato nei giorni scorsi di essere stato in Bosnia «ma solo per lavoro». Una «totale estraneità alle accuse», ha dichiarato l'avvocato Giovanni Menegon ai cronisti, mentre l'80enne, che vive in provincia di Pordenone, non ha voluto parlare all'uscita del palazzo di Giustizia.

