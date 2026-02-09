Ospedale di Gela | ASP risponde alle critiche sugli ascensori piano di riparazioni e nuovi interventi già finanziati

L’ASP di Caltanissetta risponde alle polemiche sugli ascensori dell’ospedale di Gela. L’azienda sanitaria dice che si tratta di attacchi infondati e che i lavori di riparazione sono già in corso. Nei prossimi mesi, sono previsti nuovi interventi per migliorare le strutture e garantire servizi più sicuri ai pazienti.

L'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta replica con fermezza alle recenti critiche riguardanti il funzionamento degli ascensori presso il presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela, definendo tali contestazioni come attacchi in mala fede mirati a minare il rilancio della sanità pubblica locale. La replica giunge in risposta ad articoli pubblicati su diverse testate giornalistiche, che sollevavano preoccupazioni riguardo ai guasti e alla funzionalità degli impianti elevatori. La Direzione Strategica dell'ASP di Caltanissetta ha espresso il proprio disappunto per il clima di allarmismo ingiustificato creato da tali pubblicazioni, sottolineando come le notizie diffuse siano state definite inequivocabilmente in mala fede.

