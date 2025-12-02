Sanremo 2026 Carlo Conti risponde alle critiche sugli ospiti Ma non chiarisce | vi spiego perché

Carlo Conti ha deciso di rispondere alle critiche ricevute all’indomani dell’annuncio del cast del suo Sanremo 2026. Lo fa ai microfoni di RTL 102.5, a Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. Un atto di coraggio o forse un intervento inevitabile dopo che pubblico e critica si sono ritrovati straordinariamente unanimi nella valutazione dei big scelti dal conduttore toscano. Peccato che, per la serie “Quando la toppa è peggio del buco”, Conti non ne azzecca una, svelando, abbastanza clamorosamente, anche se nessuno manifesterà chissà quale indignazione, la natura profondamente commerciale dell’idea che lui, ma sospettiamo in generale la Rai, hanno del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Carlo Conti è tornato a parlare di Sanremo 2026 ai microfoni di RTL 102.5. Scelte musicali, nuovi talenti, omaggi e il suo metodo per costruire un cast che faccia discutere. Un’intervista che chiarisce molte cose… e ne apre altre. Che ne pensate delle sue parol - facebook.com Vai su Facebook

Carlo #Conti e #Sanremo: scegliere le canzoni la parte più difficile Vai su X

Carlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo 2026 - 5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. novella2000.it scrive

Carlo Conti commenta il cast di Sanremo 2026: «Chi sono? Sentirete le canzoni…» - Dopo l'annuncio dei cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti spiega quanto sia difficile scegliere: «Ora è tutto facile». Segnala amica.it

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti” - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le scelte del direttore artistico della kermesse. Da libero.it

Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, l’elenco completo - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Riporta donnaglamour.it

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... Lo riporta tg24.sky.it

Sanremo 2026, Carlo Conti scommette sui giovani - La scelta sarà stata anche difficile ma scorrendo i nomi del cast del prossimo Festival di Sanremo sembra di leggere ... Si legge su iltempo.it