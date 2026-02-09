Ospedale di comunità di Montella Buonopane | Una battaglia che merita di essere combattuta

Il sindaco Rizieri Buonopane torna a difendere l’ospedale di comunità di Montella, definendolo una battaglia da portare avanti. Con un messaggio sui social, Buonopane ribadisce che mantenere il servizio sanitario nella zona è una priorità e che non si può mollare di fronte alle difficoltà. La sua posizione arriva dopo le recenti preoccupazioni sulla possibile chiusura o ridimensionamento della struttura.

Queste le parole di Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, affidate a un messaggio pubblicato sui social: Esistono “battaglie” che meritano di essere combattute, come quella dell’ospedale di comunità di Montella. Lo penso da anni, da quando con l’amministrazione comunale abbiamo iniziato a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Montella Ospedale

Questa mattina Fra Marcus, il religioso Mario Reichenbach, si è presentato all’ingresso del convento di San Francesco a Folloni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Montella Ospedale

Argomenti discussi: Perugia, apre il nuovo ospedale di comunità: 38 posti di degenza e un'equipe multidisciplinare; Ospedale di Comunità di Bassano del Grappa, il Sindaco Nicola Finco: Spazi essenziali per; Perugia ha un nuovo ospedale di comunità. Come funziona, chi può accedere e i posti letto; Case e ospedali di comunità: dopo la lente della Corte dei Conti la Regione attiva una task force - FoggiaToday.

Ospedale di comunità nel convento S. Francesco a Folloni, Buonopane: ci sono battaglie che meritano di essere combattuteEsistono 'battaglie' che meritano di essere combattute, come quella dell’ospedale di comunità di Montella: lo dice il sindaco di Montella Rizieri Buonpane (anche presidente della Provincia di Avelli ... corriereirpinia.it

Ospedale di comunità nel convento, i frati in rivoltaÈ scontro a Montella, in provincia di Avellino, tra i frati minori conventuali, custodi del monastero di San Francesco, nella frazione di Folloni, e il sindaco, Rino Buonopane, che è anche presidente ... ansa.it

Montella, "Siamo tutti con Fra Marcus: No all'ospedale di comunità" #Montella facebook

"Procedono i lavori per la Casa e l’Ospedale di Comunità di #Azzano Decimo: 1.600 mq di nuove strutture, 20 posti letto e servizi integrati per rafforzare la sanità territoriale regionale". Così oggi l'assessore di #RegioneFVG @Riccardi_FVG . tinyurl.com/4z7 x.com