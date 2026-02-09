Oroscopo di oggi 10 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi le previsioni degli astri sono generali, ma non bisogna prenderle come verità assoluta. Ognuno deve valutare come si sente, perché le stelle influenzano, ma non determinano tutto. È meglio usare le previsioni come spunto, senza aspettarsi risultati certi.

L'oroscopo di oggi, 10 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La Luna transita per la sua ultima giornata nel segno profondo e magnetico dello Scorpione. Ci troviamo nella fase dell'Ultimo Quarto, un momento astrologico di rilascio e trasformazione. La tensione tra il Sole in Acquario (distaccato, futurista) e la Luna in Scorpione (emotiva, viscerale) raggiunge il suo culmine. È un martedì in cui non ci si accontenta delle risposte facili: si scava, si indaga e, se necessario, si tagliano i rami secchi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Questa mattina, in tutta Italia, molti si sono affidati alle previsioni dell’oroscopo di oggi, 2 febbraio 2026.

OROSCOPO DI FEBBRAIO 2026 per tutti i segni zodiacali

Oroscopo martedì 10 febbraio 2026: Capricorno usa il buonsenso, Leone riceve conferme, Gemelli si sente in forma. Scorpione? Non giudicare troppoOroscopo di martedì 10 febbraio 2026. La Luna entra nel Sagittario, donando a questo segno una luce più intensa e una fortuna senza pari. Sole, Marte e Plutone restano stabili ... leggo.it

Oroscopo di martedì 10 febbraio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segnoScopri l’oroscopo di oggi, martedì 10 febbraio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni. atomheartmagazine.com

