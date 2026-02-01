Oroscopo di oggi 2 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Questa mattina, in tutta Italia, molti si sono affidati alle previsioni dell’oroscopo di oggi, 2 febbraio 2026. Ma, come sempre, è bene ricordare che si tratta di indicazioni generali e non di verità assolute. Le previsioni devono essere adattate alle singole situazioni e alle attitudini di ciascuno, perché nulla può sostituire il giudizio personale.

L'oroscopo di oggi, 2 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La settimana inizia con una carica di energia notevole, grazie alla Luna che transita nel fiero e teatrale segno del Leone. L'atmosfera di questo lunedì è tutt'altro che grigia o sonnolenta: c'è voglia di apparire, di prendere il comando e di esprimere la propria creatività. L'ego è un po' più in vista del solito, quindi sarà importante bilanciare il desiderio di protagonismo con la collaborazione, specialmente sul lavoro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Oggi molte persone si affidano alle previsioni dell’oroscopo, anche se sono da prendere con cautela.

Questa mattina, gli appassionati di astrologia hanno seguito con attenzione le previsioni di Branko per questa domenica.

Oroscopo della Settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 segno per segno

