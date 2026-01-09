Omicidio Thomas Bricca l’Appello riapre il processo

L’appello nel procedimento per l’omicidio di Thomas Bricca ha portato alla riapertura del caso, suscitando nuove valutazioni e approfondimenti. Thomas, giovane di 19 anni, è stato ucciso il 30 gennaio 2023 ad Alatri, in provincia di Frosinone. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario, che potrebbe portare a sviluppi significativi nel procedimento.

Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso il 30 gennaio 2023 ad Alatri, in provincia di Frosinone. Quando nella giornata di oggi era attesa la sentenza, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha invece disposto, a sorpresa, una parziale rinnovazione del.

Omicidio di Thomas Bricca, al via l'ultima udienza: gli aggiornamenti - Nelle aule della Corte di Assise è iniziata l'udienza che segnerà il futuro di Mattia e Roberto Toson, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, nella sparatoria avvenuta ad Alatri il 30 gennaio del ... ciociariaoggi.it

Omicidio di Thomas Bricca, slitta la sentenza: sarà riascoltata Beatrice Coccia, ex fidanzata di Mattia Toson e testimone chiave - I giudici della Corte di Assise di Appello di Roma hanno disposto una parziale riapertura dibattimentale nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne di Alatri assassinato ... msn.com

Nelle aule della Corte di Assise l'udienza per l'omicidio di Thomas Bricca. A breve attesa la sentenza per Roberto e Mattia Toson accusati di aver ucciso il diciannovenne di Alatri la sera del 30 gennaio 2023

