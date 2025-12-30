Eboli Capodanno nel centro storico con il concerto di Mille e il brindisi in piazza

A Eboli, il Capodanno nel centro storico offre un’occasione di convivialità con il concerto di Mille e il tradizionale brindisi in piazza. L’evento “C’est fantastique - Volano Stracci” si svolge nel cuore della città, creando un’atmosfera semplice e condivisa per salutare l’arrivo del 2026. Un momento di incontro che unisce musica e tradizione in un contesto autentico e raccolto.

A Eboli si festeggia l'arrivo del 2026 con l'evento "C'est fantastique - Volano Stracci", organizzato nel cuore del centro storico. L'appuntamento è fissato per il 31 dicembre tra Piazza Porta Dogana e Piazza San Francesco, che per l'occasione saranno unite in un'unica area pedonale chiusa al.

