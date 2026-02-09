Olimpiadi oro italiano e ombra di sabotaggi | danni alla ferrovia e scontri a Milano

L’Italia festeggia un’ora di gloria con la vittoria di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Ma la festa si mescola a tensioni e problemi: alcuni danni alla ferrovia e scontri nelle strade di Milano hanno scosso l’entusiasmo, lasciando capire che l’atmosfera non è del tutto serena.

L’Italia celebra un’alba d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la straordinaria vittoria di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio, mentre le competizioni sono offuscate da preoccupanti episodi di sabotaggio e da tensioni sociali che sfociano in scontri a Milano. Il referendum sulla giustizia, atteso a marzo, rimane al centro del dibattito politico, con il Presidente Mattarella che invita al rispetto delle decisioni della magistratura. La giornata si apre con un trionfo italiano nel cuore delle Olimpiadi invernali. Francesca Lollobrigida, atleta romana, ha conquistato la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, superando le aspettative e stabilendo un nuovo record personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

I treni sono andati in tilt di nuovo, creando disagi per chi si sposta tra Milano e Cortina.

Francesca Lollobrigida è il primo Oro delle Olimpiadi Invernali 2026 per l'Italia: record olimpico nel giorno del suo compleanno!Nella finale di 3000 metri di Speed Skating, l'azzurra Francesca Lollobrigida ha vinto il primo Oro italiano alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpicoDopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore ... tuttosport.com

Terzo posto nello slittino individuale per l’atleta italiano Dominik Fischnaller, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. facebook

Il primo inno italiano alle Olimpiadi in casa non si scorda mai x.com