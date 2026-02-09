Olimpiadi le medaglie che si rompono diventano un caso | ecco cosa sta succedendo – Il video

Le medaglie consegnate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si rompono, e ora il caso fa discutere. Nei giorni scorsi sono stati condivisi alcuni video che mostrano medaglie danneggiate, e questo ha scatenato polemiche tra atleti e organizzatori. La questione ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono come sia possibile che medaglie ufficiali possano presentare difetti così evidenti.

Sta facendo discutere il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nei giorni scorsi, scrive l’ Adnkronos, alcuni episodi hanno acceso il dibattito fra atleti e addetti ai lavori. Fino a che oggi, in conferenza stampa, il chief games operations officer Andrea Francisi è stato costretto a intervenire sul tema per smorzare le polemiche: « Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta».🔗 Leggi su Open.online

L'eventuale presenza dell'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse questioni, tra indiscrezioni, interrogazioni parlamentari e risposte ufficiali.

