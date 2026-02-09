Olimpiadi invernali il casalese Antonio Tartaglia tedoforo a Milano

Antonio Tartaglia, originario di Casalbordino, ha acceso la fiaccola olimpica a Milano lo scorso venerdì, nel giorno di apertura delle Olimpiadi invernali. Il suo gesto ha suscitato grande emozione nel suo paese, che può ora vantare un proprio campione tra i tedofori. Tartaglia ha percorso il centro della città, davanti al duomo, portando il simbolo delle Olimpiadi in un momento di festa e di orgoglio locale.

Antonio Tartaglia tedoforo per Milano Cortina: "Orgoglio per Casalbordino, l'Abruzzo e lo sport italiano".

