OLIMPIADI 2026 LUNEDÌ 9 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Questa mattina si è aperto ufficialmente il giorno delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Oggi ci sono diverse gare e gli italiani sono già in pista in varie discipline. BubinoBlog segue tutto in tempo reale, aggiornando i lettori sulle imprese e le performance degli atleti azzurri.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio Programma completo ore 10:05 Curling – Round robin doppio misto, Italia-USA: Stefania Constantini, Amos Mosaner ore 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, discesa libera: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder ore 12:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne: Italia-Giappone ore 12:30 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 1: Maria Gasslitter ore 12:59 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 2: Maria Gasslitter ore 13:28 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 3: Maria Gasslitter ore 14:00 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, slalom speciale: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger ore 17:00 Slittino – Singolo donne manche 1: Sandra Robatscher, Verena Hofer ore 17:30 Pattinaggio di velocità – 1000m donne: Maybritt Vigl ore 18.

