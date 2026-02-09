La Fontana di Trevi torna sotto i riflettori internazionali. Dopo che il Comune di Roma ha deciso di far pagare 2 euro per avvicinarsi al monumento, in molti si sono lamentati. Oggi avrebbe dovuto essere un giorno normale, ma il caso ha attirato l’attenzione di testate come il Financial Times, che ha criticato la decisione. La questione divide i cittadini e i turisti, mentre il Comune conferma l’intenzione di gestire meglio le visite e i ricavi.

L a Fontana di Trevi diventa un caso internazionale. Dopo l’introduzione del ticket da 2 euro per avvicinarsi al monumento e gettare la monetina porta fortuna, è arrivata la critica del Financial Times, che ha messo in discussione la scelta del Campidoglio di far pagare l’ingresso a uno dei simboli più celebri e accessibili della capitale. A sollevare il tema è stata la storica britannica Alex von Tunzelmann, che ha evocato una delle immagini più iconiche della storia del cinema: Anita Ekberg immersa nella fontana nel film La Dolce Vita di Federico Fellini. Oggi, scrive l’autrice, quella scena sarebbe impossibile senza passare dai controlli e pagare il biglietto: «Anita Ekberg avrebbe dovuto mettersi in coda e pagare 2 euro» osserva con ironia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Oggi Anita Ekberg avrebbe dovuto mettersi in coda e pagare 2 euro»

