Ospedale di Spoleto attivo il nuovo servizio di guardia radiologica notturna
All'Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto è stato attivato il nuovo servizio di guardia radiologica notturna. Questa iniziativa mira a garantire un'assistenza tempestiva e qualificata durante le ore notturne, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti. La presenza di personale specializzato disponibile durante la notte rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sanitari dell'ospedale e rispondere alle esigenze della comunità.
Un'importante novità apre l'anno all'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto dove è stato attivato il nuovo servizio di guardia radiologica notturna.L'annuncio viene dal consigliere regionale Stefano Lisci che, sui social, parla di un "momento storico" per l'ospedale spoletino
