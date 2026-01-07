Ospedale di Spoleto attivo il nuovo servizio di guardia radiologica notturna

All'Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto è stato attivato il nuovo servizio di guardia radiologica notturna. Questa iniziativa mira a garantire un'assistenza tempestiva e qualificata durante le ore notturne, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti. La presenza di personale specializzato disponibile durante la notte rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sanitari dell'ospedale e rispondere alle esigenze della comunità.

