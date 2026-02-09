Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ispirano anche la profumeria. Le nuove fragranze invernali per donna richiamano le note di neve, legni e cime innevate. Le case di profumi si lasciano trasportare dall’atmosfera montana, tra boschi e caldi chalet, creando profumi che sembrano catturare l’essenza dell’inverno e delle Olimpiadi.

L e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sembrano ispirare anche la profumeria. Per l’inverno, i profumi donna “catturano” sentori di cime innevate, distese di boschi ma anche caldi chalet e caminetti accesi. Creazioni accoglienti e avvolgenti, che utilizzano molti legni e note balsamiche. Per sognare una discesa olimpica, a occhi chiusi. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › L’intelligenza artificiale sta (già) influenzando la profumeria? I profumi donna per l’inverno olimpico. Ispirazione montagna. L’aria frizzante e inebriante della montagna, il profumo degli aghi di pino e delle pigne, le note calde e aromatiche dei camini accesi che riscaldano gli chalet. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Note calde, legni, neve, freddo e suggestioni montane:la profumeria si ispira alla montagna e alle Olimpiadi invernali

