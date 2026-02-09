‘Non Succederà Più’ Domenico D’Alterio svela | L’amore con Valentina c’è ci stiamo riprovando

Da bollicinevip.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico D’Alterio torna a parlare del suo percorso al Grande Fratello e svela che la storia con Valentina non è finita. Dopo le ultime tensioni, il cantante ha deciso di riprovarci con lei e conferma che tra loro c’è ancora amore. In un’intervista, D’Alterio ha spiegato di aver preso tempo per riflettere e ora è convinto di voler ripartire, lasciando alle spalle i momenti difficili.

Sabato 7 febbraio 2026 è andata in onda l'intervista radiofonica di Domenico D'Alterio, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. "Mi sono fatto notare, era il mio intento. Ho sempre detto che volevo essere uno dei protagonisti di questo programma e così è stato".

