Domenico D’Alterio torna a parlare di Valentina | Tante cose da chiarire qua devo essere me stesso

Domenico D’Alterio torna a parlare di Valentina, affrontando temi ancora aperti e condividendo il suo punto di vista. In un’intervista, il gieffino si confronta con le questioni lasciate in sospeso e sottolinea l’importanza di essere autentico. Cosa succederà tra loro dopo il Grande Fratello? Ecco cosa ha rivelato Domenico.

Cosa succederà tra Domenico D’Alterio e Valentina dopo il Grande Fratello? Cosa ha detto il gieffino. Domenico D’Alterio ha dovuto affrontare la fine della sua storia d’amore con Valentina Piscopo al  Grande Fratello,   a pochi giorni dalla finale non può fare a meno di pensare a cosa accadrà tra loro dopo il reality. L’ex compagna del gieffino lo ha lasciato perché non riusciva più a sopportare la sua vicinanza con Benedetta. Durante una chiacchierata in giardino con Anita lui ha detto: “Vedremo le cose, chiariremo. Se io vedo le ultime due settimane, Valentina mi ha lasciato con la lettera e poi è venuta qua e mi ha dato l’anello”. Bollicinevip.com

