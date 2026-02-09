Non sente il citofono perchè guasto e lo accusano di evasione graziato dal giudice

Giancarlo Granafei, un uomo di Castel Volturno, è stato graziato dal giudice. Era stato accusato di evasione perché non aveva sentito il citofono, che era guasto. Tuttavia, il giudice ha deciso di assolverlo perché il fatto non sussiste. Alla fine, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che non ci sono prove contro di lui.

Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto dal giudice monocratico Pasquale D'Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Giancarlo Granafei, 51enne di Castel Volturno accusato di evasione.Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana, il 51enne.

