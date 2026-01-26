Falsissimo non sarà su Signorini perché il giudice me lo ha impedito Fabrizio Corona furibondo

Fabrizio Corona ha annunciato che non sarà presente su Signorini, in quanto il giudice gli ha vietato di farlo. La disputa tra Corona e Alfonso Signorini si sta ora spostando nel campo legale, rappresentando un ulteriore sviluppo di una controversia pubblica che coinvolge aspetti personali e professionali di entrambi.

La guerra tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si sposta dalle pagine dei tabloid alle aule di tribunale, segnando un nuovo capitolo di una battaglia legale senza esclusione di colpi. Il giudice Roberto Pertile ha infatti emesso un provvedimento d’urgenza categorico: “Fabrizio Corona dovrà mettere offline Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini”. La decisione impone all’ex fotografo dei vip non solo la rimozione dei contenuti ritenuti diffamatori, ma anche la consegna di tutto il materiale in suo possesso riguardante il direttore editoriale di Chi. La reazione di Corona non si è fatta attendere ed è arrivata, come di consueto, via social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Fabrizio Corona ha annunciato che, per ordine del giudice Roberto Pertile, dovrà rimuovere dal suo sito Falsissimo tutte le informazioni riguardanti Alfonso Signorini.

Il giudice civile Roberto Pertile ha disposto il blocco della puntata di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, programmata per questa sera.

Argomenti discussi: Gli avvocati di Signorini tentano di bloccare la nuova puntata di Falsissimo; Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Signorini chiede lo stop a Falsissimo: lo scontro con Corona.

Falsissimo non sarà su Signorini perché il giudice me lo ha impedito, ma stasera parlerò di Mediaset e i Berlusconi: Fabrizio Corona furibondoDopo lo stop del giudice, Corona annuncia: stasera nuove rivelazioni su De Filippi, Scotti, Toffanin e i Berlusconi ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona: Il Blocco della Puntata di Falsissimo su Signorini e le Ultime NovitàIl conflitto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si intensifica a seguito del blocco della puntata di Falsissimo. notizie.it

Il giudice Roberto Pertile ha specificato nell'ordinanza che impedisce a Fabrizio Corona di mandare online su Youtube la terza puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini i motivi per i quali questo divieto è stato reso effettivo. Alla base l'assenza di un interesse - facebook.com facebook

Il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini: Fabrizio Corona non può pubblicare la puntata di Falsissimo x.com