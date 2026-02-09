Non riescono a recuperare Anguissa | le parole di Conte cosa sta succedendo al camerunese

Il Napoli fa fatica a recuperare Anguissa. Le sue condizioni restano un’incognita e il tecnico Conte non nasconde la preoccupazione. La squadra ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo, ma l’infermeria si riempie di nuovi infortunati. La situazione rischia di complicare gli obiettivi stagionali, anche quelli più semplici. La prossima settimana sarà decisiva per capire se il camerunese potrà tornare in campo prima di quanto si pensi.

Le notizie che filtrano parlano di un calciatore che non è al momento in grado neanche di allenarsi da solo. Non ci sono conferme ufficiali, ma circola un'ipotesi molto preoccupante Resta poco chiaro il futuro di Frank Anguissa. Il Napoli ha assolutamente bisogno di recuperare i suoi effettivi infortunati, troppi forse anche per puntare solo agli obiettivi minimi di stagione, ma l'infermeria da un lato vede continuamente nuovi ingressi (da valutare adesso le condizioni di McTominay, infortunatosi a una giornata di distanza dallo stop – serio, due mesi – di Di Lorenzo), dall'altro non smaltisce alcuni casi che si sono fatti via via sempre più preoccupanti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Non riescono a recuperare Anguissa: le parole di Conte, cosa sta succedendo al cameruneseLe notizie che filtrano parlano di un calciatore che non è al momento in grado neanche di allenarsi da solo. Non ci sono conferme ufficiali, ma circola un'ipotesi molto preoccupante ... napolitoday.it

Le parole di Antonio Conte su Anguissa nel post gara non hanno fornito dettagli, però hanno dato corpo e materia alle tante voci che girano da qualche settimana. ”Non riescono a recuperarlo”, ha detto laconico in un passaggio delle dichiarazioni rese a DAZ facebook

Il rientro di Anguissa slitta ancora Conte annuncia: "Primo infortunio superato ma non riescono a recuperarlo" x.com