Conte e il caso Anguissa | Non riescono a recuperarlo Poi chiede una riflessione al Napoli

Antonio Conte si scaglia contro il Napoli e il mercato estivo. L’allenatore del Napoli si dice preoccupato per le condizioni di Anguissa e critica duramente la rosa corta, che ha portato a troppi infortuni. Dopo la vittoria contro il Genoa, Conte invoca una riflessione sulla gestione della squadra e sui rinforzi necessari per affrontare la stagione.

Antonio Conte analizza la vittoria sofferta col Genoa e lancia un messaggio alla società: "Rosa corta e troppi infortuni, dobbiamo riflettere sul mercato fatto".

In vista della partita Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha aggiornato sui rischi di infortuni, concentrandosi su Anguissa.

