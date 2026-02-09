Niscemi frana | crolla la croce simbolo di speranza Governo in arrivo per l’emergenza e aiuti ai cittadini

Niscemi piange la perdita della sua croce, simbolo di speranza per tanti cittadini. La struttura, posta lungo il fronte di una frana che da settimane mette in crisi il paese in provincia di Caltanissetta, è crollata questa mattina. L’evento ha fatto scattare l’intervento immediato delle autorità, con il governo che sta preparando un decreto per gestire l’emergenza e portare aiuti concreti alla comunità colpita. La frana continua a preoccupare, mentre la comunità cerca di ricostruire la propria quotidianità.

Niscemi è in lutto e vede svanire un simbolo di speranza. La croce, eretta lungo il fronte della frana che da settimane flagella il paese in provincia di Caltanissetta, è crollata questo lunedì 9 febbraio 2026, aggravando ulteriormente lo stato d’animo di una comunità già duramente provata dall’emergenza. Il sindaco Massimiliano Conti ha espresso il suo dolore sui social media, sottolineando il peso di questa ulteriore perdita. La frana, che ha iniziato a destare preoccupazioni già a fine gennaio, continua a rappresentare una minaccia per la stabilità del territorio e la sicurezza degli abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio apertosi dopo la frana; Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; Niscemi, la frana non si ferma: crolla palazzina di tre piani.

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo per il paeseE' crollata, a Niscemi, la Croce che si trovava lungo il fronte della frana ed era diventata simbolo di speranza per il paese. Purtroppo è caduta - ha scritto sui social il sindaco di Niscemi ... adnkronos.com

Niscemi, crolla la croce risparmiata dalla franaEra considerata dai cittadini di Niscemi un simbolo di speranza. Lunedì pomeriggio la croce sul ciglio della frana è caduta. Inghiottita dallo smottamento ... lapresse.it

Nuova riunione della cabina di regia per l'emergenza Frana di Niscemi e danni ciclone Harry facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Niscemi, frana e paure 2 Tregua su #Kiev 3 Minaccia #Iran 4 Le materie della #Maturità 5 L’ora di #RenatoZero In diretta su #Tv2000 #30gennaio Direttore @vinmorgante x.com