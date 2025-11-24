Lo ha scritto in piena tempesta. “Bere un caffè sotto una valanga”: così descrive il momento in cui ha capito che qualcosa andava fatto. Guido De Carli, esperto di relazioni e leadership, ha deciso di attraversare la frattura invisibile che separa chi comanda da chi guida davvero. Ne è nato Leadership oltre le barriere, un libro-manifesto per manager, imprenditori e professionisti che non vogliono più sacrificare l'umanità sull'altare dell'efficienza. Il punto di partenza è brutale: le aziende, oggi, sono emotivamente analfabete. E questa cecità sta costando cara, in termini di burnout, conflitti interni, produttività stagnante e, soprattutto, infelicità diffusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guido De Carli pubblica “Leadership oltre le barriere”: la vera leadership è emotiva. Il resto è solo comando