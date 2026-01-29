La nuova sezione QS PRO di Quotidiano Sanità si rivolge a medici e farmacisti. È nata per aiutare i professionisti a orientarsi tra le tante informazioni che arrivano ogni giorno. Con questa area, si spera di rendere più facile trovare i dati più utili e aggiornati, senza perdere tempo tra documenti e notizie che si moltiplicano continuamente.

In sanità e medicina l’informazione non manca. Manca però, spesso, la capacità di orientarsi. Tra evidenze che si accumulano, documenti che si moltiplicano e aggiornamenti che corrono, la selezione diventa parte integrante della pratica professionale. Da questa esigenza che nasce QS PRO – Quotidiano Sanità Professional, la nuova area di Quotidiano Sanità ad accesso verificato, dedicata esclusivamente a medici e farmacisti. Un’evoluzione strutturale dell’informazione professionale: un ambiente riservato, verticale e continuativo, progettato per accompagnare i professionisti del sistema salute nell’aggiornamento scientifico e nell’interpretazione dei temi che incidono sulla pratica quotidiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nasce QS PRO, l’area di Quotidiano Sanità riservata a medici e farmacisti

Approfondimenti su Quotidiano Sanità

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Quotidiano Sanità

Argomenti discussi: Ssn a più velocità. Il Parlamento lancia l’indagine sui Lea e i divari regionali; Rottamazione quinquies: oltre 400mila professionisti sanitari al bivio. Webinar su opportunità e rischi; Acn specialistica ambulatoriale. Salute e Regioni rispondono al MEF: Nessun nuovo onere, obblighi già previsti dalla legge; La riforma del Ssn non è più un’opzione ma un’urgenza nazionale.

Oggi su QuotidianoSanità.it l’articolo sulla mozione approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, depositata da Fratelli d’Italia e che ho illustrato in Aula sul tema dei Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta. Un atto che chiede di prose facebook

Riforma #Ssn. #Schillaci: “I cittadini avranno sanità più moderna” x.com