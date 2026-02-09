Napoli quinta tappa del roadshow della Luiss su formazione e occupazione

A Napoli si è conclusa la quinta tappa del tour della Luiss dedicato a formazione e lavoro. L’evento si è tenuto nella sede dell’Unione Industriali, dove imprenditori e studenti hanno ascoltato gli interventi sui nuovi percorsi per l’occupazione e le opportunità sul territorio. Un incontro diretto, senza fronzoli, che ha coinvolto i partecipanti in una discussione aperta sulle sfide e le prospettive future.

ìSi è svolta presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli la quinta tappa del roadshow nazionale " Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio " promosso dalla Luiss. All'evento hanno partecipato il professor Enzo Peruffo, prorettore per la didattica, Giancarlo Fimiani, vicepresidente dell'Unione industriale partenopea, Simona Esposito, segretaria di legazione del Ministero degli Affari Esteri. L'incontro si propone come momento di dialogo tra università, giovani e aziende sul tema delle competenze, con particolare attenzione alle nuove frontiere dell'educazione e al ruolo decisivo della formazione per affrontare un mondo del lavoro in rapida trasformazione.

