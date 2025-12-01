Torino | studenti e imprese a confronto nella seconda tappa del roadshow nazionale Luiss e Confindustria

Giovani, formazione e imprese si sono incontrati a Torino per confrontarsi in occasione della seconda tappa del roadshow nazionale 'Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio', promosso da Università Luiss e Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Unione Industriali Torino. "Siamo molto contenti di ospitare questo convegno con Luiss, l'università della Confindustria, quindi casa nostra – ha sottolineato Angelo Cappetti, Direttore Generale Unione Industriali Torino – Oggi siamo tutti consapevoli che non solo il mondo del lavoro è in fortissimo cambiamento, ma il mondo è in fortissimo cambiamento.

