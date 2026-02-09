Napoli pesce e verdura venduti per strada il cibo senza controlli e provenienza | 600 chili sequestrati

I controlli dei carabinieri del Nas e della Polizia Municipale a Napoli hanno portato al sequestro di oltre 600 chili di pesce e verdura venduti per strada senza controlli e senza provenienza. Durante le operazioni sono stati individuati venditori e locali abusivi, con multe che complessivamente superano i 47mila euro. La presenza di prodotti senza vetro e senza certificazioni ha messo in luce un mercato parallelo che mette a rischio la sicurezza alimentare dei cittadini.

La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato circa 240 chili di frutta e verdura trovate sporche e contaminate da smog.

