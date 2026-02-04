Frutta e verdura esposti a sporco e smog | 240 chili di cibo sequestrati tra Vomero e Secondigliano

La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato circa 240 chili di frutta e verdura trovate sporche e contaminate da smog. I controlli sono avvenuti in diversi quartieri, tra cui Vomero e Secondigliano, per tutelare la salute dei cittadini. Durante le operazioni sono state elevate multe per un totale di 6 mila euro.

Blitz della Polizia Municipale in diversi quartieri di Napoli a salvaguardia della salute dei consumatori: elevate multe per un totale di 6mila euro. Frutta non protetta dagli agenti atmosferici e violazioni igienico-sanitarie: sequestrati 240 kg di merce La Polizia Locale ha sequestrato 240 chili di frutta non protetta e potenzialmente a rischio per le condizioni igienico-sanitarie. Secondigliano, sequestrati armi e 2 chili di droga in un bidone dopo telefonata anonima al 112

