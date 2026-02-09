Napoli-Como corse straordinarie per il match di Coppa Italia

Martedì sera, i tifosi di Napoli e Como hanno trovato più facile raggiungere lo stadio. Trenitalia ha organizzato sette corse straordinarie da Napoli Campi Flegrei, con 3.400 posti in più a disposizione. La decisione arriva in vista della partita di Coppa Italia e mira a gestire l’afflusso di pubblico.

Per il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, nella serata di martedì 10 febbraio, Trenitalia ha organizzato 7 corse in più da Napoli Campi Flegrei, per un totale di 3400 posti aggiuntivi. Verranno fatti circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del.

