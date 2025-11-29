Spalletti cambia sulla trequarti | novità importante di formazione rispetto all’undici che aveva iniziato a Bodo chi gioca dietro la punta

Spalletti cambia sulla trequarti: rispetto alla Champions il tecnico rilancia il turco titolare al posto di Adzic, confermato a destra Conceicao. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium con un assetto offensivo rinnovato rispetto alla trasferta europea di Bodo. Luciano Spalletti, dopo aver gestito le energie e sperimentato in Champions League, ha deciso di tornare alle gerarchie più consolidate per quanto riguarda i rifornimenti alla punta centrale. La novità principale riguarda l’esclusione dall’undici titolare del giovane Vasilije Adzic. Il talento montenegrino, lanciato a sorpresa dal primo minuto in Norvegia, tornerà in panchina per lasciare spazio al rientro del numero 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti cambia sulla trequarti: novità importante di formazione rispetto all’undici che aveva iniziato a Bodo, chi gioca dietro la punta

