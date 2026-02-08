Moviola Sassuolo Inter | dubbi sul corner dello 0-1? Lauriente tradito dal fuorigioco e rosso a Matic Il giudizio

Durante la partita tra Sassuolo e Inter, sono emersi alcuni dubbi sulla decisione dell’arbitro Chiffi, in particolare sul corner che ha portato allo 0-1. La moviola ha evidenziato che Lauriente potrebbe aver subito un fuorigioco, mentre Matic ha ricevuto un rosso che ha fatto discutere. La partita si è conclusa con un netto 0-5 per i nerazzurri, ma le polemiche sui vari episodi arbitrali continuano a tenere banco.

di Alberto Petrosilli Moviola Sassuolo Inter: il giudizio sull'operato dell'arbitro Chiffi nella sfida vinta 0-5 dai nerazzurri di Cristian Chivu. La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per il 24° turno di Serie A, ha regalato gol e spettacolo, ma ha lasciato dietro di sé una scia di episodi arbitrali discussi. La direzione di Daniele Chiffi è finita sotto i riflettori per tre momenti chiave che hanno spostato l'inerzia della gara a favore dei nerazzurri di Cristian Chivu. Moviola Sassuolo Inter: il giudizio su Chiffu. Nonostante il rotondo risultato finale, la serata emiliana è stata caratterizzata da decisioni millimetriche e tensioni nervose che hanno condizionato i neroverdi.

