Tutela dei minori nel mondo digitale | porte aperte anche genitori insegnanti ed educatori

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera Minorile di Foggia, con la Camera Civile e il patrocino dell’Ordine degli Avvocati, annuncia un importante evento di approfondimento dedicato alla tutela dei minori nel mondo digitale, aperto agli operatori del diritto e anche a genitori, insegnanti ed educatori. Al centro dell’incontro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

