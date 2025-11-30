Tutela dei minori nel mondo digitale | porte aperte anche genitori insegnanti ed educatori
La Camera Minorile di Foggia, con la Camera Civile e il patrocino dell’Ordine degli Avvocati, annuncia un importante evento di approfondimento dedicato alla tutela dei minori nel mondo digitale, aperto agli operatori del diritto e anche a genitori, insegnanti ed educatori. Al centro dell’incontro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Milano: ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI COMUNE DI MILANO: Ambito: Attività di Servizio Sociale Tutela Minori Sede: Milano Servizio: Attività di Servizio Sociale Tutela Minori- Comune di Milano http://dlvr.it/TPWNyg #lavoro #lav - facebook.com Vai su Facebook
Una pratica a tutela dei magistrati del tribunale dei minori dell'Aquila è stata avanzata al Csm dopo le dichiarazioni di esponenti politici in riferimento all'ordinanza di allontanamento emessa per i tre bambini della famiglia che vive nei boschi #ANSA Vai su X
Nuove regole Agcom per gli influencer: trasparenza, responsabilità e tutela dei minori nel Codice di condotta approvato - La geografia della comunicazione digitale italiana potrebbe essere ad un primo momento di svolta, infatti con l’entrata in vigore del Registro degli influencer rilevanti e l’operatività del nuovo Codi ... Secondo agensir.it
Roblox, salvare i minori dai predatori: il caso - Roblox introduce la verifica dell’età tramite riconoscimento facciale dopo azioni giudiziarie negli USA. Da agendadigitale.eu
A Gtalk a Parma si parlerà di patentino digitale e la tutela dei minori nel mondo della Rete - Si terrà domani a Parma, alla Fondazione TeatroDue di Viale Biasetti 12/A, ‘Gtalk – Digitale Giovani Educazione’. Secondo primaonline.it