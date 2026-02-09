minneapolis laboratorio della politica della paura

A Minneapolis si sta vivendo una situazione molto tesa. Le autorità provano a vedere quanto la città possa resistere, mettendo sotto pressione cittadini e istituzioni. Non si tratta di governare, ma di sperimentare i limiti della resistenza urbana. La città diventa un vero e proprio banco di prova, dove si testano reazioni e capacità di risposta.

Altro che “governare”. Qui si sperimenta. Si prende una città, la si mette sotto pressione e si guarda se regge. Minneapolis diventa così il laboratorio perfetto: non per fare ordine ma per dare una lezione. Quale? Che la paura è più economica della politica. Non costa campagne, non costa mediazioni, non costa compromessi. Costa solo qualche retata ben piazzata, qualche irruzione all’alba, un paio di episodi “casuali” che però casuali non sono mai davvero. Perché il punto non è quante persone prendi. Il punto è chi potrebbe essere il prossimo. La tecnica è vecchia, solo che oggi ha la divisa nuova e un linguaggio più pulito. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La sinistra italiana usa la paura come strumento di potere.

