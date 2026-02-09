La politica della paura | come la sinistra ha trasformato l’allarme permanente in strategia

La sinistra italiana usa la paura come strumento di potere. Ha trasformato l’allarme permanente in una strategia per controllare l’opinione pubblica. La paura diventa un modo per influenzare le scelte dei cittadini e mantenere il consenso. Questo metodo si vede nelle campagne e nei discorsi pubblici, dove il timore viene sfruttato per distrarre o dividere. La gente si sente sempre più insicura e vulnerabile, mentre chi governa sfrutta questa tensione per rafforzare la propria posizione.

La sinistra italiana ha elevato la paura a filosofia politica e trasformato la paranoia in un vero e proprio metodo di governo dell’opinione pubblica. Non si limita più a leggere la realtà: la filtra attraverso un prisma di allarme permanente, come se ogni alba portasse con sé il rischio imminente di un golpe o di un ritorno del Ventennio. Se non esiste un nemico assoluto, lo si costruisce con la stessa naturalezza con cui si scrive un tweet indignato o si convoca una conferenza stampa. Dove ci sono normali conflitti democratici, viene proiettato uno scontro cosmico tra civiltà e barbarie; dove esiste pluralismo, si grida al “ regime ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Roma – La crisi della politica si fa ancora più evidente con il decreto sicurezza.

