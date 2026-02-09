Durante il Super Bowl, Universal ha mostrato il trailer del nuovo film. Le minions tornano questa estate con il titolo Minions & Monsters. Le immagini in anteprima hanno sorpreso i fan, che ora attendono con ansia l’uscita prevista per luglio.

Finalmente, con un trailer mandato in onda nel corso delle interruzioni pubblicitarie del grande evento sportivo, Universal ha svelato le prime immagini del nuovo capitolo del franchise campione di incassi Le amate e vivaci creaturine in tuta gialla faranno finalmente ritorno questo luglio con le loro buffonate da supercattivi con il terzo capitolo del franchise a loro dedicato, intitolato ufficialmente Minions & Monsters. Solo che questa volta la loro avventura sarà ambientata nella Hollywood degli anni '20 e le simpatiche creature invaderanno con il loro tocco personale il genere di film sui mostri, dimostrando un talento finora sconosciuto per la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Minions 3, durante il Super Bowl svelati titolo e trailer del nuovo film animato

Approfondimenti su Minions 3

I Minions tornano con un nuovo film dal titolo “Minions & Monsters”.

Ultime notizie su Minions 3

