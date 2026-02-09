Milano si è aperta con un convegno sul ruolo dei social tra rischi e opportunità. I partecipanti hanno discusso di come molti giovani passino troppo tempo online, consapevoli dei danni alla salute fisica e mentale, ma senza riuscire a ridurre questa abitudine. La giornata ha messo in evidenza le sfide di un mondo digitale sempre più invasivo.

Sanno di trascorrere troppo tempo su internet e sanno che questo ha un costo per la salute, sia fisica che mentale, ma per giovani e giovanissimi cambiare rotta è difficile, se non quasi impossibile. Rischi e opportunità dei social al centro di un convegno organizzato a Milano da Telefono azzurro con focus sull'intelligenza artificiale. Il 77,5 per cento degli studenti si riconosce dipendente dai social e 9 su 10 ne temono gli effetti. Cliccare le notifiche sui social, scrollare lo schermo alla ricerca di video, chattare, digitare. Centinaia di volte al giorno. Gli smartphone provocano ansia e isolamento sociale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, rischi e opportunità dei social al centro del convegno del Telefono azzurro

