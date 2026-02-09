Milano-Cortina le medaglie di domani
Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina assegnano le prime medaglie. Alle 10:30 si comincia con la combinata a squadre donne sul ghiacciaio dello Stelvio. Poi, a mezzogiorno e mezzo, si passa allo sci acrobatico a Livigno, con lo slopestyle maschile. Nel primo pomeriggio, a Torino, si corre la staffetta a squadre miste nel short track. A Val di Fiemme si disputano le prove di sprint di sci di fondo, sia donne che uomini. In Alto Adige, a Anterselva, si gare
Roma, 9 feb. (askanews) – Queste le medaglie che saranno assegnate domani alle Olimpiadi di MIlano-Cortina: 10:30 – Stelvio Ski Centre SCI ALPINO – COMBINATA A SQUADRE DONNE 12:30 – Livigno Snow Park, Livigno SCI ACROBATICO – FREESKI SLOPESTYLE UOMINI 12:56 – Torino Oval, Torino (ipotetico, sede Short Track) SHORT TRACK – STAFFETTA A SQUADRE MIX 13:13 – Val di Fiemme, Trentino SCI DI FONDO – SPRINT DONNE 13:25 – Val di Fiemme, Trentino SCI DI FONDO – SPRINT UOMINI 13:30 – Antholz-Anterselva, Alto Adige BIATHLON – INDIVIDUALE UOMINI 14:05 – Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina CURLING – MIX 3° POSTO 18:05 – Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina CURLING – MIX FINALE 18:41 – Cortina Sliding Centre, Cortina SLITTINO – SINGOLO DONNE 18:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo SALTO CON GLI SCI – SALTO A SQUADRE MIX L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
