Viviano analizza | L’Inter affronta bene le partite ma il problema è sempre lo stesso! I KO non sono casuali vi spiego

Inter News 24 L’ex portiere, Emiliano Viviano, ha analizzato il momento negativo per l’Inter dopo la sconfitta col Milan e quella contro l’Atletico Madrid. Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Emiliano Viviano ha analizzato il momento delicato dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. L’ex portiere ha espresso il suo punto di vista sulle difficoltà dei nerazzurri negli scontri diretti, sottolineando come, alla lunga, i numeri non siano mai casuali. Secondo l’opinionista, sebbene la squadra guidata da Cristian Chivu affronti le gare con il giusto piglio, emerge una tematica ricorrente: la Beneamata non riesce a concretizzare in rete la grande mole di occasioni create, un difetto strutturale che pesa in modo decisivo nei big match. 🔗 Leggi su Internews24.com

